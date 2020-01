Dona fica em choque ao ver gato usando vaso sanitário e grava vídeo

Gatos são animais bem mais espertos do que podemos acreditar. Ramen, o pet de Izzie Willis, provou isso de uma forma um tanto quanto diferente: o gato esperto aprendeu sozinho a utilizar o vaso sanitário para fazer xixi.

Parece mentira, mas Izzie registrou um vídeo para provar para todos - seus amigos e seguidores no Twitter - que o felino realmente estava usando a privada como um humano. "Eu honestamente não tenho a menor ideia de como ele aprendeu a fazer isso, mas fiquei chocada na primeira vez que vi", escreveu na legenda da postagem.

Caught another vid from of my cat peeing in the toilet I honestly do not know how he taught himself to do this pic.twitter.com/cKgl05i56j