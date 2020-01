Mortos por coronavírus chegam a 80 na China; há casos confirmados em 14 países

Brasília - A TV estatal chinesa CGTN divulgou, na noite deste domingo, dados atualizados sobre as contaminações por coronavírus. Na China, são 2.761 casos confirmados, sendo que 80 pessoas morreram. Há ainda 5.794 casos suspeitos sob supervisão.



Ainda segunda a CGTN, 51 pessoas diagnosticadas com coronavírus foram curadas.



O número de casos confirmados fora da China também aumentaram neste domingo. Foram confirmadas infecções na Tailândia (7), Japão (3), Coreia do Sul (3), Estados Unidos (4), Vietnã (2), Cingapura (4), Malásia (3), Nepal (1), França (3) e Austrália (4).