Mãe de três filhos tem recaída com ex e engravida de trigêmeos

Uma mulher que já tinha três filhas tomou um susto quando descobriu ter engravidado do ex-companheiro, depois de passar apenas uma noite com ele. A notícia foi seguida de outra ainda mais surpreendente: eles teriam trigêmeos!

De acordo com o portal Daily Mail, Charliann Broadhurst tem 28 anos e Ryan Hill era seu amor de infância. Ela passou 15 anos com ele e teve três filhas, mas se separou por conta de problemas que estavam enfrentando no relacionamento.

Acontece que depois disso os dois continuaram se vendo. Numa dessas visitas, uma coisa foi levando a outra e eles acabaram dormindo juntos. Foi o suficiente para Charliann engravidar de trigêmeos.

"Os trigêmeos definitivamente não foram planejados. Eu nunca nem imaginei que estivesse grávida. Eu fui aos médicos curiosa porque estava me sentindo realmente mal e eles me disseram que eu estava grávida. Fiquei chocada", declara Charliann.

A ultrassom durou mais de 15 minutos e o médico disse que parecia haver outro feto. "Eu não sabia como enfrentar isso. Gêmeos eram um conto de fadas para mim. Sempre sonhei em ter gêmeos. Mas trigêmeos, uou!", revela a mãe.

Quando ligou para o ex, ele quase bateu o carro ao saber da notícia. "Ele só ficou em silêncio", diz ela. Depois de 20 semanas, o casal descobriu que teria dois meninos e uma menina, o que foi uma ótima surpresa, já que eles têm três meninas.



Gravidez de risco e complicações no parto

Apesar de ter ficado feliz com a notícia, estar grávida de três bebês foi um desafio. "A gravidez em si foi horrível. Não posso dizer que gostei de uma única parte dela. Foi assustador. Eu fazia ultrassom toda semana, ia para testes toda semana. Eu achava que eles iam morrer a qualquer momento", revela Charliann.

Os bebês sofriam risco de morrer por conta da Síndome de Transfusão Intergemelar (STFF) que sofreram. A síndrome pode acontecer quando os bebês compartilham uma placenta e pode fazê-los parar de crescer.

E foi o que aconteceu. Com 29 semanas, o ultrassonografista revelou uma notícia devastadora: os bebês tinham parado de crescer. Ou seja, Charliann deveria fazer uma cesariana de emergência e foi encaminhada para a cirurgia no Hospital de Nottingham.

Ryan quase perdeu o parto. "Eu realmente achava que Ryan ia perder o parto", afirma Charliann. "Tem dois hospitais em Nottingham e ele, com pressa para chegar, acabou indo para o hospital errado", lembra. Ela conta que tomou a anestesia epidural e ficou na mesa chorando e perguntando: "Onde está Ryan?". Mas ele chegou a tempo.

Os trigêmeos nasceram às 00h31 do dia 31 de maio de 2019. A pequena Ryana nasceu primeiro com 1 kg, depois veio Carter com 7 kg e por último Cayon, com 8 kg. Todos nasceram no mesmo minuto e Carter e Cayon são gêmeos idênticos.

Rotina com trigêmeos

No primeiro mês, Charliann revela que passava oito horas por dia amamentando. Agora, acorda às 4 da manhã para lavar dois cestos de roupa e fazer café da manhã para 6 crianças.

"Minha vida é lavar, cozinhar, fazer recados, pegar as coisas deles para a escola", afirma. Apesar das complicações, elogia os filhos mais velhos que, assim como o pai, ajudam nas tarefas de casa e distraem os mais novos.

Leia mais: Menina desenha foguete, mas resultado parece algo bastante "inapropriado"

Hoje, Charliann pensa em tirar mais um ano ou dois de licença antes de se dedicar ao voluntariado. Ela e o ex reataram e, agora que tem 6 filhos com Ryan, incluindo os trigêmeos, também considera se casar com ele. Por enquanto, brinca: "Acho que ficarei muito ocupada por um bom tempo".