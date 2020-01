Chineses criam máscaras contra coronavírus com frutas e sutiãs

São Paulo - Na prevenção contra o coronavírus, os chineses estão apostando em métodos pouco convencionais. Pelas ruas do país, pessoas são vistas usando sutiãs e até frutas como máscaras para evitar contaminação com o vírus.



De acordo com o New York Post, pessoas foram vistas cobrindo o rosto com cascas de tangerina e até alface. As máscaras improvisadas também foram feitas com garrafões plásticos e vasos. Na ausência de dispositivos médicos reais, um absorvente também foi usado como máscara.

Os chineses passaram a usar métodos alternativos de prevenção quando as autoridades do país emitiram um alerta para que as pessoas não reutilizassem as máscaras cirúrgicas. O comunicado foi feito após vídeos que circularam no país mostrarem pessoas fervendo os itens de saúde e pendurando-os para secar.

Segundo um oficial de saúde da província de Gansu, as máscaras devem ser descartadas e substituídas por novas após quatro horas de uso. Até o momento, mais de 8 mil casos de coronavírus foram confirmados no mundo, com maior concentração na China.