Tailândia diz que remédio contra HIV curou paciente com coronavírus

São Paulo - O Ministério da Saúde da Tailândia informou que médicos curaram um paciente com coronavírus. O tratamento teria sido feito com uma combinação de medicamentos antivirais usados contra o vírus HIV e gripe, segundo a CNN.



De acordo com o órgão tailandês, o médico Kriangsak Atipornwanich, do Hospital Rajavithi, em Bangcoc, tratou um paciente de 71 anos da China com a combinação. Ele disse que o paciente já havia sido tratado apenas com medicamentos anti-HIV.

Atipornwanich afirma que a condição do paciente melhorou em 48 horas e os resultados dos testes mudaram de positivo para negativo, de acordo com a CNN.

Em Pequim, na China, hospitais informam que usam os mesmos medicamentos de pacientes com HIV para tratamento contra o coronavírus. Mas ainda não confirmaram se houve sucesso.