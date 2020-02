Piada sobre coronavírus obriga avião voltar para o Canadá

Ottawa - Um avião com destino a Jamaica foi forçado a retornar ao Canadá depois que um passageiro alegou falsamente que tinha coronavírus, informou a companhia aérea nesta terça-feira.



O voo da Westjet Airlines para Montego Bay voltou a Toronto na segunda-feira "devido a um episódio revoltante", disse à AFP o porta-voz Morgan Bell.



"Por extrema cautela, nossa tripulação seguiu todos os protocolos para doenças infecciosas a bordo, incluindo o isolamento de um indivíduo que fez uma afirmação infundada em relação ao coronavírus", explicou.



Segundo vários relatos, o homem se levantou quando o avião já tinha percorrido quase metade de seu trajeto de quatro horas com 243 passageiros e afirmou que contraiu o vírus que já infectou mais de 20.400 pessoas e matou 425.



As aeromoças colocaram máscara e luvas e ordenaram que ele ficasse na parte de trás do avião.



"Acho que esse cara pensou que era uma piada engraçada, mas é muito estranha. Ficamos todos muito frustrados. Sua piada prejudicou 240 pessoas... É tão egoísta", disse a passageira Julie-Anne Broderick à televisão pública canadense CBC.



"Perdemos um dia de férias", lamentou.



A polícia e as autoridades de saúde pública receberam o voo na chegada a Toronto.



A polícia regional de Peel, município de Ontário, confirmou que um homem de 29 anos de Thornhill, na mesma província, foi preso e acusado de crime contra a propriedade.



Enquanto isso, outro voo foi organizado para levar o resto dos passageiros à Jamaica esta manhã e trazer de volta aqueles que ficaram presos em Montego Bay depois que o voo da segunda-feira também foi cancelado.