Uma pessoa morre e 157 estão feridas em acidente de avião que se partiu

Ao menos uma pessoa morreu no acidente de avião que ocorreu na Turquia, nesta quarta-feira, segundo o Ministério da Saúde turco. Outras 157, das 177 que estavam a bordo, estão feridas. O avião da Pegasus Airlines se partiu ao meio no momento de aterrizagem, após ter saído da pista.



A imprensa local divulgou que o avião decolou de Esmirna, no sudeste da Turquia, e iria pousar no Aeroporto Sabiha Gokçen, em Istambul. O ministro de transportes da Turquia, Cahit Turhan, informou que o acidente ocorreu devido a fortes ventos e a chuva que atingem Istambul, o que dificultou a aterrizagem do avião.

A camada de proteção exterior do avião se partiu em três e pegou fogo. Procuradores de Ankara, capital do país, iniciaram uma investigação sobre o incidente e o aeroporto foi fechado temporariamente.

Confira vídeo que mostra o estado do avião turco no momento do acidente: