Morre o ator Kirk Douglas, aos 103 anos

Estados Unidos - Morreu, nesta quarta-feira, aos 103 anos, o ator Kirk Douglas. Pai do também ator Michael Douglas, o veterano fez diversos filmes em Hollywood, de 'O Invencível', pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator, ao épico 'Spartacus', um manifesto contra o maccartismo que vigorava à época, passando pelo clássico de guerra 'Glória Feita de Sangue'. Outras produções incluem 'Assim Estava Escrito' e 'Sede de Viver', que também geraram indicações a Kirk Douglas, ganhador de um prêmio honorário da Academia em 1996.

Douglas sobreviveu a um acidente de helicóptero em 1991 e a um AVC em 1996. "Para o mundo, ele foi uma lenda, um ator da Era de Ouro que viveu bem seus anos dourados, um humanista cujo comprometimento com a Justiça e as causas em que acreditava nos ofereceu um parâmetro para aspirar", escreveu Michael Douglas no Instagram.

"A vida de Kirk foi bem vivida e ele deixou um legado que vai durar por gerações, e uma história como um filantropo que trabalhou para ajudar o público e trazer paz ao planeta. Termino com palavras que disse no último aniversário dele, que nunca deixarão de ser verdade. Pai, te amo muito e sou muito orgulhoso de ser seu filho", finalizou o ator.