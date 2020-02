Homem mata vizinho com flechada ao tentar salvá-lo de ataque de pit bulls

Um homem matou o vizinho por acidente na última quarta-feira, na cidade de Adams, em Massachusetts, nos Estados Unidos, com uma flechada disparada por uma besta. A intenção dele era usar a arma para tentar salvar o conhecido de um ataque de pit bulls.



De acordo com o Ministério Público de Berkshire, o vizinho estava tentando se proteger dos cachorros atrás de uma porta dentro de seu apartamento. O outro morador ouviu pedidos de ajuda e chegou a ligar para a polícia, mas decidiu entrar no local, armado com uma besta, e disparou contra os cachorros.

“A flecha acertou um dos cachorros, passou pela porta e então acertou o indivíduo sendo atacado enquanto ele tentava se barricar”, explica um relatório divulgado pelos oficiais. Apesar da investigação ainda estar em andamento, tudo indica que foi um acidente.

Os pit bulls tinham histórico de agressividade, segundo os promotores. Quando chegaram ao local, as autoridades mataram os dois animais a tiros, com a justificativa de que eles apresentavam um comportamento de enfrentamento. Uma criança foi encontrada, sem ferimentos, em quarto próximo.

Besta

A besta é uma arma com o corpo semelhante ao de uma espingarda combinada à estrutura de um arco e flecha, acionado por um gatilho. Esse tipo de arma é bastante antigo, com representações datadas de meados dos anos 200 a.c. Hoje em dia, existem modelos sofisticados usados por caçadores e até por forças especiais.