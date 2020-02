Casal forja pedido de casamento em bar para ganhar bebidas em restaurantes

Se depender da afinidade no humor e criatividade, Corine Miller e Adam Carroll, do estado norte-americano do Alabama, definitivamente formam um par perfeito. O casal, que diz ter colocado em prática um plano para economizar, decidiu forjar o próprio pedido de casamento para ganhar doses grátis de bebidas em um bar.

De acordo com Corine, em entrevista ao portal Metro News, tudo foi arquitetado pelos dois. “Adam ficou de joelhos e me entregou um anel de casamento. Foi uma cena linda e várias pessoas pagaram bebidas para nós”, disse ela.

Para completar o plano e se divertir ainda mais, os dois decidiram ir a outro bar na mesma noite para “comemorar o noivado”, o que rendeu ainda mais brindes naquele dia. “As pessoas nos parabenizavam o tempo todo e pagavam drinks. Foi muito divertido”, conta ela.

Para quem lamenta o fato de o pedido não ter sido real, a surpresa: cerca de seis meses após a primeira brincadeira, a proposta de casamento aconteceu de verdade e nos mesmos moldes, o que chegou a surpreender a noiva. “Como economizamos na brincadeira, Adam pôde me comprar um anel real de noivado”, brinca Corine.