Alfândega dos EUA encontra pássaros mortos em embalagem dentro de bagagem

Um homem que voltava da China foi detido pela alfândega dos EUA, no aeroporto de Dulles, perto de Washington DC, por carregar pássaros mortos em sua bagagem. As aves estavam dentro de uma embalagem com escritos em chinês e estampas de cães e gatos.



O caso foi registrado no dia 27 de janeiro, quando o passageiro, que não teve a naturalidade revelada, voltava de Pequim e se preparava para seguir viagem para Maryland. Ele disse que os pássaros seriam utilizados como comida de gato.

Segundo a Alfândega, as aves mortas não podem entrar nos Estados Unidos porque apresentam riscos à saúde dos cidadãos, como a possível transmissão da gripe aviária. Para evitar esse tipo de problema, os pássaros foram destruídos por incineração.

“Especialistas de agricultura da Alfândega e Agência de Fronteiras continuam a exercer uma vigilância extraordinária em seus voos, todos os dias, para proteger a agricultura da nossa nação e a prosperidade da nossa economia de pestes invasivas e doenças transmitidas por animais”, afirmou CAsey Durst, diretor de operação do campo do FBI em Baltimore.