Cachorro come aliança de noivado de dona; veja seu raio X

Sabemos que os cãezinhos de estimação podem ser bem levados às vezes. Alguns deles adoram brincar de morder tudo o que encontram à sua volta, nos fazendo muitas vezes perder objetos que gostamos para as mordidas e engolidas dos pets. Esse é o caso do cachorro Pepper, que acabou comendo a aliança de noivado novinha de sua dona.

“Meu nome é Pepper. Pareço um pouco enjoada? Isso é porque o veterinário deu algo para me fazer vomitar! Não porque ele é mau, mas porque eu comi o anel de noivado da minha mãe!!!” disse o hospital onde Pepper foi levado na África do Sul. Após perceber que seu anel tinha ido parar no estômago de Pepper, a moça foi diretamente ao hospital The Valley Farm Animal Hospital.

Raio-x de cachorro que engoliu anelFacebook/Reprodução

Foi realizado o procedimento de raio X e logo o anel ficou visível na barriga do cão. O veterinário induziu Pepper ao vômito, e conseguiu tirar o objeto, que voltou novinho em folha à sua dona. Alguns comentários diversos sobre a situação foram gerados na rede social, “Desculpe mas eu não conseguiria fazer um cãozinho ficar enjoado. Preferiria esperar as consequências”, um dos internautas comentou, discordando da atitude do veterinário.

Outros preferiram fazer piada da situação, “O cachorro tem bom gosto”, “Apenas limpando com ácido para dar brilho extra mamãe”, “Ele ama tanto a mamãe que quis casar com ela”. O que importa é que tanto o anel, quanto o cãozinho estão separados e são e salvos agora.