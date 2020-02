Coronavírus: China anuncia existência de mais 5 mil casos; mortos chegam a 1.380

Pequim - O governo chinês confirmou nesta sexta-feira, dia 14, a existência de novos 5.090 casos de coronavírus, o que elevou o total de registros no país para 63.851. O número de mortos chegou a 1.380, segundo as autoridades chinesas.

Fora da China continental foram registradas três mortes (uma no Japão, uma nas Filipinas e outra em Hong Kong) e mais de 500 casos de contágio em 30 países. Até o momento, não há registro de casos na América Latina, nem na África.



CHINA

Quase 64.000 pessoas foram contaminadas na China, número que registrou um grande aumento depois que o país adotou um novo método de detecção, que começou a ser aplicado na quarta-feira. O vírus deixou pelo menos 1.380 mortos.



Quase todas as mortes aconteceram na província de Hubei, local do surgimento da epidemia, que tem Wuhan como capital.



Uma pessoa morreu em Hong Kong, onde foram detectados ao menos 51 casos.



Em Macau foram registrados 10 casos.



ÁSIA

Japão: 33 casos no país, incluindo a morte de uma mulher, e ao menos 218 a bordo do cruzeiro "Diamond Princess", em quarentena em Yokohama.



Singapura: 58 casos



Tailândia: 32 casos



Coreia do Sul: 28 casos



Malásia: 19



Taiwan: 18



Vietnã: 15



Filipinas: 3, incluindo uma morte



Índia: 3



Camboja: 1



Nepal: 1



Sri Lanka: 1



OCEANIA



Austrália: 15



AMÉRICA DO NORTE

Canadá: 7 casos



Estados Unidos: 15 casos



EUROPA



Alemanha: 16 casos



França: 11 casos



Reino Unido: 9 casos



Itália: 3 casos



Espanha: 2 casos



Rússia: 2 casos



Bélgica: 1 caso



Finlândia: 1 caso



Suécia: 1 caso



ORIENTE MÉDIO

Emirados Árabes Unidos: 8 casos

*Com Estadão Conteúdo e AFP