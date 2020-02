Vídeo mostra menino se afogando em piscina sem que demais banhistas percebessem

O Departamento da Polícia de Livonia, no Michigan, nos Estados Unidos da América, publicou um vídeo no Facebook para alertar as pessoas para o afogamento de crianças. Nas imagens, um menino de dois anos aparece se afogando em uma piscina com várias pessoas durante quatro minutos sem que ninguém percebe-se. Uma menina de nove anos que reparou o perigo e alertou os demais.



É possível ver a criança entrar na água. Pouco tempo depois, ele começa a abanar os braços enquanto luta para conseguir respirar. Por fim, ele acaba por afundar. Até que uma menina de nove anos entende o que estava acontecendo e aciona a madrinha. A mulher, então, se joga na piscina para salvá-lo.





Duas enfermeiras que estavam no local fizeram manobras e conseguiram reanimá-lo. A polícia e os bombeiros foram chamados ao local e o menino foi transportado para o hospital.



"Três crianças morrem todos os dias como resultado de afogamento. O afogamento mata mais crianças de um a quatro anos do que qualquer outra coisa, exceto defeitos de nascimento", disse o departamento da polícia do Michigan.



A polícia informou que a mãe do menino estava na piscina. O caso será investigado.