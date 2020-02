Egito confirma primeiro caso de coronavírus na África

O Ministério da Saúde do Egito anunciou nesta sexta-feira que registrou o primeiro caso de novo coronavírus no continente africano.

O portador da doença não é egípcio, apontou a pasta em comunicado, sem especificar sua nacionalidade.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) foi informada e o paciente, que não apresentava sintomas, foi transferido para o hospital e colocado em quarentena para tratamento, segundo o ministério.

"O ministério adotou medidas e acompanha a evolução do caso (...) que está estabilizado", declarou Megahed.

Trata-se do primeiro caso registrado em um país do continente africano, que tem grandes vínculos comerciais com China e onde os sistemas de saúde são frequentemente precários.

O Egito suspendeu no começo de fevereiro os voos da companhia nacional com a China.

Cerca de 300 egípcios foram evacuados em fevereiro da cidade de Wuhan, epicentro da epidemia do novo coronavírus, e foram colocados em quarentena durante 14 dias.

A epidemia do COVID-19 deixou pelo menos 1.400 mortos na China e mais de 64.000 contagiados.