Funeral é feito para 2 mil fetos achados em casa de médico de clínica de aborto

O estado de Indiana realizou na última semana o funeral coletivo de mais de dois mil fetos encontrados na garagem de um médico responsável por clínicas de aborto da região. Os restos mortais humanos foram achados pela família do Dr. Ulrich Klopfer, que morreu no mês de setembro de 2019.



Segundo a polícia, os fetos estavam dentro de pequenas sacolas plásticas seladas com elementos químicos que preservavam o material biológico. Todas as sacolas estavam dentro de caixas que se misturavam com outras caixas de ferramentas na garagem do médico. A papelada das clínicas comandadas pelo médico até o ano de 2015 também foi encontrada no local.

A cerimônia foi realizada no cemitério de South Bend, no estado norte-americano, com a justificativa de “mantê-los juntos conectados pelo próprio destino em comum”.

"Hoje nós finalmente salvaremos a memória de 2,4 mil bebês cujos restos mortais foram descartados sem nenhuma sensibilidade pelo doutor Ulrich Klopfer depois de abortos entre 2000 e 2003", afirmou a Procuradora Geral da Indiana, Curtis Hill.