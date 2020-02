Atriz da Disney morre aos 15 anos vítima de câncer no cérebro

Rio - A atriz Nikita Pearl Waligwa, de 15 anos, morreu vítima de um câncer no cérebro. De acordo com o jornal "Daily Monitor", de Uganda, terra antal de Nikita, ela foi diagnosticada com a doença em 2016.

De acordo com a publicação, havia uma campanha para ajudar a arrecadar fundos para que a atriz iniciasse seu tratamento na Índia, uma vez que os médicos locais disseram que não havia equipamento adequado para cuidar da atriz em Uganda.

Segundo a agência Associated Press, Nikita morreu no sábado e estava internada em um hospital de Kampala, próximo a Uganda.

Nikita é conhecida por sua atuação no filme da Disney "Rainha de Katwe", que conta a história verídica de Phiona Mutesi. O longa tem no elenco nomes como Lupita Nyong'o e David Oyelowo. No filme, Nikita viveu o papel de Gloia, amiga de Phiona responsável por explicar a ela as regras do xadrez.