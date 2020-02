Noiva bate em cunhada e marido cancela casamento

Nem sempre o casamento sai como o planejado, mas a situação de uma noiva parece ter passado dos limites. As confusões no seu casamento foram tantas que ela perdeu a paciência, bateu na cunhada e acabou sendo dispensada pelo marido no mesmo dia da cerimônia.

Em relato no Twitter, a noiva pede ajuda sobre como reconquistar o marido que a largou após ela bater na cunhada no dia do casamento. A mulher alega que a cunhada fez do evento “um inferno”.

“Ela estava bêbada e vomitou na mesa de presentes”, conta. Ela também fala que a cunhada roubou o dinheiro que os noivos ganhavam na festa, além de pedir o próprio namorado em casamento – que recusou.

A noiva diz que ficou tão furiosa que bateu na cunhada. Para completar a situação, marido ficou do lado da irmã e optou por deixar a mulher, cancelando o casamento.

A publicação rendeu uma série de comentários, onde a maioria aconselhava ela a aceitar a situação. “Você não deveria querer ele de volta”, falou uma pessoa. “Menina, fuja dessa família! Não o conquiste de volta!”, completou outra.

E ainda teve gente que fez piada com a cunhada. “Pior do que pedir em casamento na cerimônia dos outros, é ser rejeitada no casamento de outra pessoa”.