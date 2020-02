Homem serra a própria perna após misturar drogas com coquetel de remédios

São Paulo - Um caso bizarro de automutilação aconteceu nesta semana em uma pequena cidade da Rússia chamada Prokopyevsk, que fica a cerca de 3.400 km da capital Moscou. Após misturar Spice, um entorpecente apelidado de droga zumbi, com um coquetel de remédios para dor, um homem serrou a própria perna e teve que ser hospitalizado.



Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, o homem de 29 anos, que não teve a identidade revelada, foi levado para um hospital da região após perder muito sangue devido ao corte feito acima do joelho na perna esquerda. Testemunhas afirmaram que ele realizou o ato durante o transe causado pela Spice, que ganhou a alcunha de droga zumbi devido ao modo como o usuário fica após utilizá-la.

Apesar dos esforços para salvar a perna do rapaz, os médicos não conseguiram realizar tal procedimento e tiveram apenas que estancar o sangramento para estabilizar a vítima. Ainda de acordo com a publicação, ele segue sendo observado na UTI do hospital, mas já não corre risco de morrer.

Bastante popular na Rússia, a Spice é uma droga sintética fabricada a partir de uma mistura de ervas com componentes químicos feitos pelo homem e deixam os usuários em um estado de letargia e sem controle dos próprios movimentos, como um zumbi.