Pombos são vistos usando bonés pró-Trump nos Estados Unidos

Los Angeles - Ativistas pró-Donald Trump estão investiram em publicidades nada convencionais para tentar levar adiante a reeleição do atual presidente dos Estados Unidos. O grupo colocou pequenos bonés com um dos slogans do presidente: Make America Great Again, que em português significa "Faça os EUA grade novamente), para circular em Las Vegas.



As aves começaram a ser soltas no começo desta semana, na terça-feira, véspera do debate entre os pré-candidatos do Partido Democrata à presidência norte-americana.

Um coletivo chamado "Pombos Unidos Para Interferir Agora" assumiu a autoria da ação. O grupo emitiu notas para canais locais de TV reivindicando o ato pró-Trump.

A sigla formada pelas palavras do coletivo em inglês é PUTIN, nome do presidente russo que interferiu nas eleições dos Estados Unidos em 2016, quando Trump foi eleito, de acordo com agências de inteligência dos EUA.

Os pombos também são vistos sobrevoando a cidade com uma peruca loira, semelhante ao penteado do presidente Trump. Cola para cílios foi usada para fixar os apetrechos nos pombos.

Em dezembro de 2019, pombos foram flagrados com chapéus de cauboi em Las Vegas.