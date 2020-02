Itália decide cancelar tradicional Carnaval de Veneza por causa do coronavírus

Roma - As autoridades italianas suspenderam o carnaval de Veneza em consequência do surto de coronavírus na Itália, anunciou neste domingo o governador da região de Vêneto, Luca Zaia.



"Planejamos a suspensão do carnaval e de todos os eventos esportivos até 1 de março", declarou Zaia ao canal de notícias SkyTg24.