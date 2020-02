Aventureiro morre em experimento com foguete ao tentar provar que a Terra é plana

Rio - Um aventureiro norte-americano morreu neste sábado no deserto da Califórnia, nos Estados Unidos, durante o teste de um foguete caseiro construído por ele para tentar provar a teoria de que a Terra é plana. Michael "Mad Mike" Hughes, de 64 anos, planejava tirar fotos da terra do foguete que construiu. A construção e lançamento faziam parte de um reality show do canal US Science Channel, do grupo Discovery.

Os foguetes desenvolvidos por Hugues buscavam atingir altura suficiente para tentar desacreditar cientistas e "provar" que o planeta Terra não é redondo. A ideia era que atingisse 5 mil pés (cerca de 1,5km), mas caiu antes disso. Em março de 2019, Hughes já tinha realizado um voo em foguete caseiro. Ele conseguiu alcançar 570 metros de altura, antes de disparar o paraquedas e pousar.



"As nossas orações e pensamento estão com a família e amigos durante este momento difícil. Sempre foi o sonho dele fazer este lançamento e o Science Channel estava lá para documentar a sua viagem", informou o Discovery em comunicado no Twitter.

O lançamento e a queda fatal foram registrados em vídeo divulgado nas redes sociais.