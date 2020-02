Uma equipe de pesquisa da Ocean X que estava dentro de um submarino foi atacada por um tubarão pré-histórico. Episódio aconteceu quando o veículo estava em águas próximas à ilha de Eleuthera, nas Bahamas.

O animal era uma fêmea que pertence à espécie Hexanchus Griuseus, que é considerado pré-histórico por existir desde antes dos dinossauros. No momento do ataque, o submarino estava a cerca de 1700 metros de profundidade. O tubarão morde a estrutura do veículo e chega a arrancar uma câmera. Confira:

Apesar das perdas materiais, a missão foi um sucesso, já que a equipe da Ocean X conseguiu encontrar e interagir com um animal da espécie, o que é considerado raro.