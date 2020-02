Homem morre sufocado após ser preso dentro de uma mala por namorada

A Polícia da Flórida prendeu em Orlando, nos Estados Unidos, uma mulher suspeita de matar o próprio namorado após trancá-lo dentro de uma mala. Sarah Boone, de 42 anos, alegou que estava brincando de esconde-esconde com o companheiro, Jorge Torrez Jr, e ambos acharam que seria engraçado se ele entrasse na mala.



Segundo o relato, os dois estavam bebendo álcool. Boone disse aos policiais que, simplesmente, esqueceu que havia fechado Torres dentro da mala, e acabou dormindo, acordando apenas horas depois, quando ouviu o celular tocar. Então, ela abriu a mala e encontrou o namorado sem vida.

Boone chamou a polícia e contou essa versão dos fatos, mas os oficiais resolveram prendê-la por identificarem inconsistências no depoimento. Durante a investigação, eles encontraram, no celular da mulher, vídeos em que ela provoca o namorado enquanto filma a mala na qual ele está preso.

Torres chama por Boone e diz que está sem ar. “Sim, é isso que você faz quando me sufoca”, responde a namorada. “É assim que eu me sinto quando você me trai”, completa.