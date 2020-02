Vídeo! Influencer nada em lago congelado, fica preso e quase morre

Jason Clark, um influencer norte-americano, viralizou recentemente ao compartilhar um vídeo em que aparece nadando em um lago congelado. As cenas fizeram tanto sucesso que o rapaz foi reconhecido até por Will Smith.

Em publicação recente, o influencer revelou que quase morreu durante a gravação da cena. Segundo o relato de Jason Clark, ao mergulhar sob a camada de gelo, ele perdeu a localização do buraco pelo qual entrou na água.

"Eu nunca estive tão perto de morrer. Eu não achei que meus olhos congelariam tão rápido. A superfície da água onde o buraco estava não era diferente da parte coberta por gelo. Quando eu virei de costas e senti gelo eu achei que estava no buraco. Como não estava, resolvi voltar e seguir a poeira que levantei", disse.

"A poeira havia dispersado e me levou para ainda mais longe. Então eu tentei quebrar o gelo com as minhas costas, vocês podem ver no vídeo. Eu não sei o que me fez virar mais uma vez. Eu estava tão sem ar que não conseguia mais enxergar. Eu havia aceitado que era o fim e eu não ia sobreviver. Eu balancei a mão em uma parte que achei ser uma parte mais fina de gelo e ela saiu da água", revelou Jason.

"Então juntei um monte de energia para levantar. Demorei umas 2 ou 3 respiradas para recuperar a visão depois de sair da água. A Abby estava filmando. Como faço muitas piadas, ela achou de verdade que eu estava brincando e não percebeu a seriedade da situação", finalizou o influencer, que apesar do susto, foi reconhecido por Will Smith. Assista.