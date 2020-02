O México registrou seu primeiro caso de coronavírus nesta sexta-feira. O subsecretário de Saúde do México, Hugo-López Gatell, confirmou na manhã desta sexta-feira o primeiro caso de coronavírus no país. Há, ainda, um outro caso em análise, já considerado como infectado pelo Instituto Nacional de Enfermidades Respiratórias (Iner), mas que aguarda eventual contraprova positiva do Instituto de Diagnósticos e Referências Epidemiológicas (Indre) para ser contabilizado.

Com a multiplicação dos países afetados, também houve o primeiro caso na África subsaariana. O novo coronavírus infectou 83.670 pessoas e matou 2.865 em todo mundo, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais nesta sexta-feira, às 7h (horário de Brasília).

Um britânico que contraiu o coronavírus a bordo do cruzeiro "Diamond Princess", em quarentena perto de Tóquio, morreu, anunciou nesta sexta-feira (28) o ministério da Saúde do Japão. Ele é o primeiro britânico a morrer devido ao novo coronavírus. Outros cinco passageiros do cruzeiro, todos japoneses, morreram e há mais de 700 infectados.



A China continental, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, tem 78.824 casos, incluindo 2.788 mortes.



Em outras partes do globo, 54 países e territórios são afetados, totalizando 4.846 casos e 77 mortes.



O vírus se espalha mais rapidamente na Coreia do Sul, com 571 novos casos registrados nas últimas 24 horas. O número acumulado de casos de infecção passou de 2.000.



Holanda, Nigéria, Nova Zelândia, Bielorrússia, Azerbaijão e Lituânia entraram para a lista de países afetados.



O caso nigeriano, detectado no estado de Lagos, capital econômica do país, é o primeiro registrado na África subsaariana.



Mercados financeiros abalados



Temendo as consequências devastadoras da epidemia na economia, os mercados financeiros caminham para sua pior semana desde a crise financeira global de 2008-2009.



Os preços do petróleo também continuam em queda, atingindo seu nível mais baixo em mais de um ano.



A gigante chinesa da Internet Baidu espera uma queda de até 13% de sua receita no 1º trimestre, devido à epidemia.



As companhias aéreas IAG e EasyJet divulgaram uma desaceleração na demanda na Europa e na Ásia, também por conta do novo coronavírus. Já anunciaram cancelamento de voos e cortes de custos.



Cancelamentos em cascata

A Suíça proibiu, pelo menos até 15 de março, qualquer evento que reúna mais de 1.000 pessoas. Com isso, foi cancelada a 90ª edição do Salão Internacional do Automóvel de Genebra, que começaria em 5 de março e receberia cerca de 600.000 visitantes de todo mundo.



O Facebook cancelou sua conferência anual de desenvolvedores, programada para início de maio, na Califórnia.



O grupo de K-pop BTS cancelou quatro shows programados para Seul em abril, enquanto o complexo de parques temáticos Tokyo DisneyLand e Tokyo DisneySea ficará fechado por duas semanas.



O mundo do esporte também foi afetado, com o cancelamento das duas últimas etapas do Tour dos Emirados de ciclismo, após a descoberta da contaminação de dois ciclistas italianos.



Partidas sem público



Quatro partidas do campeonato italiano ocorrerão sem público, incluindo o jogo entre Inter de Milão e Juventus.



Já o Sunwolves, uma franquia japonesa de rúgbi, decidiu transferir dois jogos para a Austrália.



O Comitê Olímpico Internacional (COI) reafirma que está "completamente determinado" a realizar os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.



ONU pronta para ajudar Pyongyang



O Conselho de Segurança das Nações Unidas disse que está pronto para adotar isenções humanitárias para a Coreia do Norte, a fim de ajudar o país a combater a epidemia.



Os membros do Conselho de Segurança apelam à Coreia do Norte, cujas fronteiras estão fechadas, que permita a entrada de equipamentos médicos.



O país ainda não divulgou nenhum caso do novo coronavírus.