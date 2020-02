Três pessoas morrem em festa de influencer por causa de gelo seco jogado em piscina

Moscou - Uma festa na Rússia acabou de forma terrível nesta sexta-feira. Três pessoas morreram e seis ficaram intoxicadas depois de gelo seco ser jogado em uma piscina. Era o aniversário de 29 anos da influencer Katerina Didenko. O marido dela, Valentin Didenko, 32, foi uma das vítimas fatais.

Ele jogou 25 kg de gelo seco para criar um efeito visual e impressionar os convidados da festa realizada em um complexo de piscinas e sauna em Moscou, de acordo com o veículo Euro Weekly. Valentin morreu depois de ser levado às pressas para o hospital.

As vítimas ficaram intoxicadas por dióxido de carbono, resultado do gelo seco misturado à água da piscina. Natalia Monakova e Yuri Alferov, ambas de 25 anos, morreram no local. Seis pessoas foram levadas para hospitais. Elas não conseguiram respirar e algumas também ficaram com queimaduras químicas no corpo.

Mãe de dois filhos e farmacêutica, ela tem uma conta no Instagram com mais de 1 milhão de seguidores, que dá conselhos sobre medicamentos para uso doméstico. Após o acidente provocado pelo gelo seco, ela postou nas mídias sociais.

"Valya não está mais conosco. Ou Natalia. Ou Yuri. Eu não chorei ontem. Hoje eu simplesmente explodi. Eu pensei que não era verdade, era um pesadelo", escreveu.