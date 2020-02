Coronavírus faz os 500 mais ricos do mundo perderem R$ 1,9 tri na semana

Os 500 investidores mais ricos do mundo perderam, nessa semana, US$ 444 bilhões, o equivalente a R$ 1,9 trilhão. Segundo a agência Bloomberg, esse foi o pior resultado para uma semana desde a crise de 2008.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, Bill Gates, fundador da Microsoft, e Michael Burke, presidente da Louis Vuitton, perderam, juntos, cerca de US$ 30 bilhões - equivalente a aproximadamente R$ 134,52 bilhões. Os três são os mais ricos do mundo.

Até o começo da semana, estes 500 investidores acumulavam US$ 78 bilhões em ganhos, de acordo com informações da Bloomberg Billionaires Index. Com isso, cerca de 80% dos bilionários do ranking acabaram a semana no vermelho.

A semana não tem sido fácil para ninguém. Desde segunda, uma cesta de quase 7 mil ações, incluindo mercados desenvolvidos e emergentes, perdeu quase US$ 6 trilhões, ou mais de 10% de seu valor se mercado, conforme a Refinitic DataStream.

Para o Brasil, a situação é tensa: a divisa brasileira é a segunda moeda emergente que mais se desvaloriza ante o dólar neste ano, atrás apenas do rand sul-africano. Na semana, a moeda norte-americana acumulou alta de 2% em relação ao real; no ano, o dólar sobe 11,6%.

As perdas, no entanto, foram amenizadas nesta sexta-feira (29), quando o Banco Central Americano, o Fed, sinalizou que pode cortar juros para conter a retração da atividade econômica com o coronavírus.