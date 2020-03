Um grupo de pesquisadores italianos identificou a mutação genética que permitiu ao coronavírus infectar seres humanos e não mais apenas animais. O estudo foi conduzido pela equipe de estatísticas médicas e epidemiologia molecular da Universidade Biomédica de Roma e foi publicado no Journal of Clinical Virology.



Ao estudar as sequências genéticas do vírus, os pesquisadores reconstruíram as mutações até descobrirem o que era decisivo para o chamado "salto de espécies", a alteração que permitiu a um vírus típico de animais, em particular de morcegos, tornar-se capaz de atacar o homem. "Foi uma mudança decisiva, uma mutação muito particular que ocorreu entre 20 e 25 de novembro", disse Massimo Ciccozzi, professor responsável pelo estudo.



"Como todos os vírus, o SarsCoV2 muda constantemente e busca alterar sua aparência para estar em equilíbrio com o sistema imunológico do hospedeiro", explicou ele. A mutação ocorreu em uma proteína de superfície chamada "spike", que o vírus utiliza para agredir as células e se multiplicar. "Foi assim que fez o salto de espécie. E é uma proteína bastante comum na história evolutiva dos vírus."



Vacina



A descoberta pode acelerar estudos sobre a doença. Alguns dos principais infectologistas e epidemiologistas do mundo - como Marc Lipsitch, da Universidade de Harvard - temem que, no ritmo atual, o coronavírus contamine até um terço do planeta em um ano



Neste domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse à Fox News que os ensaios clínicos de uma vacina começarão em seis semanas, mas ela provavelmente não estará disponível nesta temporada - considerando a necessidade de mais estudos que garantam segurança e eficácia. (Com agências internacionais).



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.