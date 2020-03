Auckland - Um surfista foi atacado por um tubarão enquanto surfava com um amigo em Auckland, na Nova Zelândia. Nick Minongue, de 60 anos, deu um soco no olho do animal para fugir.

Em entrevista para o jornal New Zealand Herald, Nick contou que estava remando quando sentiu algo em sua prancha. Quando percebeu que ia ser atacado, o surfista socou o animal."Tentei atingi-lo no olho, mas inicialmente falhei. Depois tentei novamente e acertei em cheio”, contou ele.

Após levar o soco, o tubarão soltou a prancha e deixou o local. Apesar do susto, Minongue disse que o ataque não o fará parar de surfar. “Entre os dois socos, o tubarão conseguiu morder um pouco mais a prancha e senti o impacto da barbatana dorsal. Tinha olhos enormes, mas quando o acertei, senti o olho e ele foi para baixo”, descreveu o surfista.