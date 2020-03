Rio - Um estudo da Socialbakers, plataforma de otimização de performance corporativa em redes sociais, revelou que pela primeira vez o Instagram superou o número de usuários do Facebook.



Ainda de acordo com a plataforma, o total de interações no Instagram foi ainda quase 20 vezes maior do que no Facebook. As conclusões estão no relatório "Social Media Trends Report Q4 2019", baseado nos 50 maiores perfis de marcas do mundo.



“A escrita está na parede já há algum tempo, mas agora é oficial. Quando se trata dos 50 maiores perfis de marcas, o Instagram tem um público maior que o Facebook”, afirma Yuval Ben-Itzhak, CEO da Socialbakers.



No Brasil, os principais perfis de grandes marcas estão dividindo seu conteúdo entre o Facebook e o Instagram, mas estão vendo significativamente mais interações no Instagram. Já o tamanho da audiência para esses perfis permanece menor que no Facebook.



As principais marcas publicaram mais postagens no Facebook, mas o engajamento nessas postagens não atingiram os números alcançados no Instagram. O estudo foi feito com base nos 50 maiores perfis de marcas do mundo e no Brasil, entre outubro e dezembro de 2019.



Por aqui, no Instagram, a Netflix Brasil que possui 16,8 milhões de seguidores foi ainda a marca com maior engajamento nessa rede social com 20 milhões de interações com só 122 postagens.



Outras marcas que se destacaram no Instagram foram Lojas Americanas, com 18,5 milhões de interações em 1882 postagens, Hotel Urbano, com 12,8 milhões de interações e 1915 postagens, Grão de Gente, com 4,5 milhões de interações em 807 postagens, e Arezzo, com 3,5 milhões de interações em 289 postagens.



Já no Facebook, com 12,8 milhões de seguidores, o Hotel Urbano foi a marca com maior engajamento nessa rede social, superando a marca de 10,4 milhões de interações com 2507 postagens.



Outras marcas que se destacaram no Facebook foram Salon Line, com 4,4 milhões de interações com 181 postagens, Havan, com 3,8 milhões de interações em 533 postagens, Netflix, com 3,5 milhões de interações em 195 postagens, e To de cacho, com 3,4 milhões de interações e 163 postagens.



O estudo revelou ainda que apesar das tentativas de atrair consumidores durante a temporada de festas, as interações relativas das postagens no Instagram e no Facebook foram menores no quarto trimestres de 2019 do que no ano anterior. Indicando que as marcas precisam ser mais inteligentes sobre o conteúdo que publicam e se concentrar no conteúdo de alta qualidade em volumes menores para aumentar o envolvimento.

Os Social Media Trends Reports refletem o banco de dados da Socialbakers no início do trimestre seguinte ao trimestre do relatório. Os dados são extraídos uma vez e não são atualizados entre as liberações.