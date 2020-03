Vídeo! Crocodilo gigante ataca vaca dentro de rio e assusta turistas

Austrália - Foi um susto inesquecível para o guia australiano Kim Andersen. O profissional estava trabalhando tranquilamente no rio Daintree, na cidade de Cairns, acompanhando dois turistas norte-americanos quando viu uma cena impressionante.

Um crocodilo gigante apareceu rapidamente e matou uma vaca que estava nadando no rio.

Andersen contou ao jornal local 'Mail One' que todos se assustaram com a velocidade e o tamanho do réptil, que tinha cerca de 4 metros.