Vídeo mostra que atriz de 'Plantão Médico' pediu para ser morta pela polícia

Um vídeo divulgado pela Justiça da Califórnia, nos Estados Unidos, mostra que a atriz Vanessa Marquez, conhecida por ter atuado na série 'Plantão Médico' entre 1994 e 1997 foi morta a tiros por policiais em agosto de 2018, depois que ameaçou os agentes com uma réplica de arma de fogo. Ela pedia que eles a matassem.

O Departamento de Polícia de South Pasadena compartilhou o vídeo na segunda-feira. A Justiça entendeu que os policiais agiram em "legítima defesa". As imagens foram registradas por câmeras corporais dos agentes.

No dia 30 de agosto de 2018, os policiais Gilberto Carrillo e Christopher Perez foram acionados por um parente preocupado à residência de Marquez, famosa por interpretar a personagem Ana Delgado em "E.R: Plantão Médico".



O vídeo mostra os agentes entrando na casa, bagunçada com caixas. Eles se deparam com a atriz em crise de convulsão em sua cama. "Não me leve ao hospital", disse a atriz aos policiais, que chamaram paramédicos ao local para prestar atendimento.

Os policiais conversaram com a mulher por cerca de 30 minutos. "Você está tendo convulsões e está sozinha em casa. Você entende que isso é uma grande preocupação para mim?", disse um deles.



O policial ainda pergunta se a atriz toma algum medicamento. A polícia determina, em seguida, internação para uma avaliação psicológica. "Você não é uma presidiária, mas você virá com nós", disse. "Eu não vou", responde repetidamente, a atriz na gravação.



Em seguida, Vanessa saca uma arma. "Largue a arma", grita o policial. "Me mate", responde a atriz. Os policiais recuam. Após tentativas de contato, a atriz aparece com o revólver apontado em direção aos oficiais, que disparam contra a atriz.



Em 2019, a mãe de Marquez, Delia McElfresh, solicitou US$ 20 milhões pela morte da filha. Ela alegou negligência e reação exagerada dos policiais. A família manifestou indignação após a divulgação das imagens.

Atenção, imagens fortes!