'Vento contaminado' pelo coronavírus deixa moradores de cidade em pânico

Rio - Moradores em pânico, gritando pelas ruas atrás de socorro e temendo pela vida. Tudo isso por conta de um vento. A situação foi a seguinte: notícias de um 'vento infectado' pelo novo coronavírus (Covid-19) gerou o caos na cidade do Luena, província do Moxico, em Angola.

Os moradores alegam ter recebido mensagens falando sobre um vento tóxico associado ao Covid-19: "Aconteceu mesmo! Quando escutei os vizinhos a gritarem para que todos acordassem sob receio de serem atingidos pelo vento durante o sono", disse Guilherme Kuhahamica a uma rádio local.

Galeria de Fotos As informações indicadas para levarmos em consideração são as dos órgãos e instituições oficiais Mauricio Bazilio/SES Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus (Covid-19) no Aeroporto Internacional Tom Jobim - Rio Galeão Fernando Frazão/Agência Brasil Com máscaras, espectadores acompanham a maratona de Tóquio, no dia 1º deste mês: só para atletas de elite Philip FONG / AFP Além dos kits, os laboratórios também receberão capacitação Divulgação Coronavírus Agência Brasil Cena que se tornou comum em aeroportos brasileiros: passageiros e funcionários circulando com máscaras. Viajantes com sintomas evem procurar unidade de saúde Fernando Frazão/Agência Brasil Coronavírus Reprodução Coronavírus STR / AFP Máscaras estão sendo usadas em todo o mundo Agência Brasil Coronavírus Cléber Mendes

Baldé Bernabé, chefe do departamento de Saúde Pública do Moxico, tratou de tranquilizar a população afirmando que tudo não passa de fake news: "Este é um rumor que vem da República de Zâmbia. São apenas rumores que não têm qualquer relação ao coronavírus. Que máquina é esta que vai produzir um vento tóxico? É um mito e a população deve ficar calma", afirmou.

O mundo todo está em alerta com o coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia e levar até ao óbito. Mas a população não deve entrar em pânico com notícias que não retratam a realidade e procurar informações com profissionais médicos.