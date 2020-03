Hotel na China desaba com 70 pessoas em quarentena pelo coronavírus

Cerca de 70 pessoas estavam presas sob os escombros após a queda de um hotel na cidade chinesa de Quanzhou, no sudeste do país - informaram fontes oficiais neste sábado.



O hotel Xinjia caiu por volta das 19h30 locais (8h30 de Brasília). Até o momento, os serviços de socorro conseguiram resgataram 23 pessoas, segundo um comunicado de autoridades locais de Quanzhou, na província de Fujian.



Com 80 quartos, o hotel foi transformado, recentemente, em um ponto de acolhida e de quarentena para pessoas que tiveram contato com pacientes contaminados pelo novo coronavírus covid-19, relatou o "Diário do Povo".