Ator Max von Sydow, de 'Game of Thrones', morre aos 90 anos

Suécia - O ator sueco Max von Sydow morreu, nesta segunda-feira, aos 90 anos. A informação é do jornal "The Independent". Max von Sydow é conhecido por sua atuação em clássicos como "O Sétimo Selo" e "O Exorcista".

Recentemente, o ator interpretou o Cordo de Três Olhos, mentor de Bran (Isaac Hamspead Wright), na série "Game of Thrones", da HBO. A participação rendeu sua segunda indicação ao Emmy, cerca de 26 anos após ter sido indicado pelo telefilme "Red King, Red Knight".

Sydow ainda poderá ser visto postumamente no filme "Echoes of the Past", do diretor Nicholas Dimitropoulos.