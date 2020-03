Rio - A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, participará de uma conversa no dia 16 de abril, no São Paulo Expo. “A Moderated Conversation with Michelle Obama” acontecerá no segundo dia do VTEX DAY, o maior evento de inovação digital da América Latina, que acontece nos dias 15 e 16 de abril. Nesta edição, o VTEX DAY discute a ascensão e a expansão do Brasil nos mercados internacionais, provando que as empresas brasileiras podem ser verdadeiras protagonistas ao redor do mundo.



Michelle Robinson Obama foi primeira-dama dos Estados Unidos de 2009 a 2017, transformando o cargo e tornando-se um exemplo de sucesso e inspiração para a mulheres, famílias e tantas outras pessoas nos Estados Unidos e pelo mundo afora.



“A família Obama é realmente inspiradora. Não apenas pelo carisma e alegria que transmitem pelos lugares que visitam, mas pelo poder de transformação, atitude e liderança que ambos exercem com tanta maestria, e que fazem deles figuras públicas realmente extraordinárias. Isso vai totalmente ao encontro do propósito da VTEX e o que queremos alcançar com o VTEX DAY”, comenta Alessandra Hypolito, Head do evento.



Além da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, o VTEX DAY deste ano contará com a ilustre participação de Gisele Bündchen, e mais uma vez será marcado pela presença de nomes inspiradores, o que tem sido a tônica do evento nos últimos anos, com personalidades como Richard Branson, fundador do grupo Virgin; Bruce Dickinson, investidor e vocalista do Iron Maiden; Marc Randolph, cofundador e primeiro CEO da Netflix, e também o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.



Assim como tem acontecido desde a sua primeira edição, o evento contará com grandes personalidades nacionais e internacionais, focadas na inovação do varejo e indústria, além de palestras, debates e sessões de treinamento com temáticas importantes para a VTEX. Omnichannel, Unified commerce, marketplace, logística, payment, moda, management, marketing e customer experience estão entre os destaques.



Com uma área de 3 mil m2 dedicados à capacitação e treinamento para profissionais do setor de e-commerce, o evento deste ano trará mais de 50 cases de inovação digital e cerca de 160 especialistas. O espaço contará, ainda, com a tradicional área EXPO, com 40 mil m2 e mais de 150 empresas focadas na inovação digital, oferecendo um amplo leque de soluções, produtos e serviços.