OMS decreta pandemia do coronavírus. Brasil tem 52 casos confirmados

Governo do Rio publica decreto com medidas emergenciais

O governador do Rio, Wilson Witzel, publicou ontem um decreto para o enfrentamento emergencial do coronavírus. A publicação, em edição extra do Diário Oficial, dá garantias às autoridades sanitárias regionaispara que tomem providências em benefício da coletividade.

De acordo com o governo estadual,o decreto está embasado por leis federais, portaria do Ministério da Saúde e em Declaração de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS).Entre as regras que poderão ser adotadas em casos suspeitos, o decreto prevê: isolamento, quarentena, exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas,vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos, estudo ou investigação epidemiológica, exumação, necropsia,cremação e manejo de cadáver.

Há ainda a possibilidade de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa.

“O decreto tem o objetivo de dar à Secretaria de Estado de Saúde mais agilidade no enfrentamento da crise, inclusive na compra de insumos, aluguel de equipamentos e construção de novos leitos. É um decreto que regulamenta em nível estadual a lei federal promulgada em fevereiro. Não há novidades no decreto. Na verdade, ele até repete alguns aspectos da legislação que já existe”, explicou o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos.

A Secretaria Estadual de Saúde reforçou que, até o momento, o Rio de Janeiro continua sem transmissão ativa do vírus. “Os casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no nível zero do nosso plano de contingência”, explica Santos.

O secretário estima, porém, que as transmissões comunitárias aconteçam em até 30 dias, que são aquelas que circulam no estado e não há informações de como a pessoa contraiu o vírus.

Congresso terá restrição de pessoas



Devido ao coronavírus, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia(DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciaram medidas para restrição das pessoas que devem circular pelo Congresso a partir da próxima semana. O anúncio ocorreu durante um debate na Câmara com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Na ocasião, foram discutidas ações de prevenção e controle do vírus.

“Aqui circulam muitas pessoas de todas as regiões. É importante que a Câmara possa restringir o acesso, reduzir o número de audiências e a presença dos plenários a poucos assessores, quase que exclusivamente aos próprios parlamentares”, explicou Maia.

De acordo com a assessoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que também preside o Congresso, ele vai assinar um ato com medidas de prevenção ao coronavírus. Entre elas, estão restrição de visitação pública, suspensão de sessões especiais na Câmara e no Senado, além das viagens de parlamentares e servidores em missões oficiais no exterior.

Ontem, deputados da Comissão Externa do Coronavírus aprovaram,por unanimidade, solicitação para que o Ministério da Saúde proíba as exportações de materiais que fazem parte dos kits de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), como máscaras e álcool gel. Eles também querem o tabelamento dos preços dos equipamentos, produtos básicos e insumos utilizados no tratamento do Covid-19.

A TV Globo também poderá suspender a plateia em seus programas, como prevenção: “Estamos avaliando o modelo e a própria participação de plateia e de figuração em nossos programas”, informou a emissora.