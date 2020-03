Que medo! Nostradamus previu a pandemia do coronavírus há séculos? Entenda

Rio - O famoso profeta Nostradamus vira e mexe é lembrado quando acontece algum grande evento mundial. Foi assim com a ascensão e queda de Adolf Hitler, o atentado terrorista nas Torres Gêmeas e a morte de Saddam Hussein. Mas teria o francês previsto a pandemia do coronavírus?

Galeria de Fotos 11/03/2020 - Libertadores da America - FLAMENGO x BARCELONA SC ( EQU ) - Fase de grupos, Grupo A, Rodada 2 de 6. Estadio Maracana, Rio de Janeiro, RJ. Torcida, mascara, coronavirus. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus (Covid-19) no Aeroporto Internacional Tom Jobim- Rio Galeão Fernando Frazão/Agência Brasil Vírus com as características do novo coronavírus tem potencial para infectar pelo menos 80% da população mundial, diz epidemiologista em artigo Mauricio Bazilio/SES Michel de Nostradamus Reprodução de Internet Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus (Covid-19) no Aeroporto Internacional Tom Jobim - Rio Galeão Fernando Frazão/Agência Brasil Com máscaras, espectadores acompanham a maratona de Tóquio, no dia 1º deste mês: só para atletas de elite Philip FONG / AFP Divulgação Coronavírus Agência Brasil Procon faz mutirão para acordos com companhias aéreas Fernando Frazão/Agência Brasil Coronavírus Reprodução Warley de Andrade / TV Brasil Rio,05/02/2020-AEROPORTO DO GALEAO,surto de coronavirus, desembarque de coreanos no aeroporto do Galeao,na foto.grupo de coreanos .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Máscaras estão sendo usadas em todo o mundo Cléber Mendes

Nascido no século XV, ele teria feito a previsão sombria de uma 'grande praga' no futuro que devastaria o mundo. Em uma quadra do livro 'As Profecias', ele escreveu o seguinte trecho: 'a grande praga na cidade marítima não cessará até que se vingue a morte de um justo aprisionado e condenado por crime algum; a grande senhora é ofendida pela pretensão'.

Nas redes sociais muitos internautas já comentam essa quadra e tentam decifra-la: Wuhan não tem ligação marítima, mas o coronavírus tem como origem um mercado de frutos do mar e animais exóticos.

Sobre a 'grande senhora', há um suspeita. Ela seria Wu Yi, que foi vice premiê e ministra da saúde da China, uma das grandes responsáveis por controlar o vírus da letal SARS há 17 anos.

Nostradamus escrevia suas quadras de forma subjetiva, o que leva a vários tipos de interpretação. Muitos acham que tudo é coincidência, mas outros ficam sempre de olho nas quadras para verificar os eventos futuros.

Quem foi ele?

Michel de Nostradamus nasceu em 1503 na França. Era um médico de sucesso, mas dedicou-se a escrever profecias que o tornaram muito famoso na época, sendo requisitado por muitos reis e membros da elite na época. Até hoje seu nome é lembrado nas grandes tragédias mundiais.