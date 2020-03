Número de mortes por coronavírus no mundo supera 5 mil

Rio - A pandemia do novo coronavírus provocou a morte de 5.043 pessoas no mundo, a maioria na China continental, de acordo com um balanço da AFP elaborado com informações de fontes oficiais.



Na China continental faleceram 3.176 pessoas, na Itália 1.016 e no Irã 514. Estes são os três países mais afetados pela COVID-19.



Desde o surgimento do vírus no fim de dezembro, mais de 134.300 pessoas foram contaminadas em 121 países e territórios.