Argentina fecha fronteiras e suspende aulas por coronavírus

Buenos Aires - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou em entrevista coletiva, na noite deste domingo, a suspensão das aulas e o fechamento das fronteiras do país, ambas as medidas até 31 de março, para frear o novo coronavírus.



"Fechamos as fronteiras da Argentina", disse Fernández, assinalando que a medida vale apenas para quem entra. Não há bloqueio de saídas do território nacional.