Ministério da Saúde vai convocar médicos cubanos para ajudar a controlar coronavírus

Rio - O Ministério da Saúde vai convocar médicos cubanos que participaram do programa Mais Médicos para ajudar a controlar a pandemia do novo coronavírus. A informação foi dada pelo secretário-executivo da pasta, João Gabbardo, em entrevista ao Jornal GloboNews no domingo. Estudantes de Medicina a partir do sexto ano de curso também serão chamados para atuar na atenção básica de saúde.



O secretário explicou que a medida tem o objetivo de repor médicos que sejam infectados.

"Esses cinco mil médicos que vão ser chamados, irão para a atenção básica de todo o país. E vamos fazer mais do que isso: nós vamos chamar a partir de amanhã (segunda, 16), todos os médicos cubanos que estavam trabalhando no programa inicialmente. Eles vão ser chamados. Assim como estudantes de medicina a partir do sexto ano e um chamado para médicos aposentados. Com certeza mais de cinco mil médicos", afirmou.

O Estado do Rio registrou o primeiro caso de um paciente que apresenta o estado de saúde muito grave por causa da contaminação por coronavírus. Segundo a Secretaria estadual de Saúde, o homem, que tem mais de 60 anos, está internado.



Até agora, 24 pessoas foram infectadas pela doença no Rio. Mais 95 casos suspeitos estão sendo investigados pelas autoridades sanitárias estaduais. Em todo o Brasil, foram confirmados 200 casos.

Segundo o governo do estado, é preciso tomar medidas preventivas para que o número de pessoas contaminadas seja menor. Sem as medidas de prevenção, é provável que uma pessoa infectada contamine outras três. Já com as medidas de prevenção, o governo espera que uma pessoa infectada contamine apenas mais uma pessoa.