Vídeo: Guga Chacra chora ao comentar pandemia de coronavírus: 'Muito triste'

Rio - O jornalista Guga Chacra se emocionou durante transmissão do programa Manhattan Conection, da GloboNews ao comentar a preocupação com a contenção da pandemia do novo coronavírus. "Eu acho que nesta semana irá agravar muito. Se não for nesta semana, será na outra semana... É muito triste tudo isso que está acontecendo. Eu estava falando com o Caio, dá até vontade de chorar", disse, com a voz embargada.

O apresentador do programa, Lucas Mendes, em seguida, consola o comentarista: "Fica firme, querido. Fica firme. O negócio vai melhorar."

O @gugachacra é meu amigo há mais de 15 anos. Ele é um dos caras mais corretos e éticos que conheço. Eu entendo e compartilho com ele esse sentimento de indignação, frustração, revolta e quase desespero diante do q vimos acontecer no Brasil esse domingo. pic.twitter.com/yPa9cb8NiZ — Fernando Kallás (@fernandokallas) March 16, 2020

O Estado do Rio registrou o primeiro caso de um paciente que apresenta o estado de saúde muito grave por causa da contaminação por coronavírus. Segundo a Secretaria estadual de Saúde, o homem, que tem mais de 60 anos, está internado.



Até agora, 24 pessoas foram infectadas pela doença no Rio. Mais 95 casos suspeitos estão sendo investigados pelas autoridades sanitárias estaduais. Em todo o Brasil, foram confirmados 200 casos.

Segundo o governo do estado, é preciso tomar medidas preventivas para que o número de pessoas contaminadas seja menor. Sem as medidas de prevenção, é provável que uma pessoa infectada contamine outras três. Já com as medidas de prevenção, o governo espera que uma pessoa infectada contamine apenas mais uma pessoa.



A Secretaria Estadual de Defesa Civil informou que o Estado do Rio pode ter até 24 mil casos de coronavírus até o dia 4 de abril se as medidas preventivas para evitar o contágio não sejam adotadas pela população. Se todos adotarem esses cuidados, o número de casos previstos caem para três mil.