Tom Hanks recebe alta após quarentena por coronavírus

Gold Coast - Tom Hanks recebeu alta de um hospital na Austrália onde estava isolado desde que foi diagnosticado com o coronavírus na semana passada, mas sua esposa, a também atriz Rita Wilson, permanece internada, informaram fontes de saúde nesta terça-feira (noite de segunda no Brasil).



O ator vencedor do Oscar estava na Austrália para filmar uma biografia sobre Elvis Presley, dirigida pelo australiano Baz Luhrmann, quando ele e sua esposa, ambos com 63 anos, contraíram a doença.



Wilson, que também é cantora e compositor, havia se apresentado em Sydney e Brisbane antes de dar positivo para a Covid-19, e as autoridades australianas rastrearam as pessoas que entraram em contato com o casal para identificar outros possíveis infectados.



Até o momento, a Austrália confirmou quase 400 casos de coronavírus e cinco vítimas fatais.



O casal postou uma mensagem numa rede social em agradecimento ao pessoal de saúde australiano pelos cuidados recebidos e pedindo aos fãs que sigam as recomendações dos especialistas para evitar a doença.



No filme de Lurhmann, Hanks interpreta o veterano empresário de Elvis, coronel Tom Parker.