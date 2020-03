Rio - A pandemia do coronavírus está afetando o setor de turismo como um todo, e depois de alguns casos de contaminação serem registrados em navios de cruzeiro, esse modelo de viagem ficou bem marcado.



Não é a primeira vez (e nem será a última) que doenças se propagam em navios de cruzeiro . O número de passageiros e espaços fechados ajudam a disseminar os vírus. Mas existe um culpado?



Segundo o ex-funcionário de cruzeiros, David Bruns, muitos passageiros culpam as operadoras pelas doenças dentro dos navios, mas a culpa não pode ser atribuída a eles.



“No porto doméstico os comissários de quarto desinfetam todos os itens de alto toque na cabine, especialmente no banheiro. Esse banheiro, inclusive, tem cerca de 400 bactérias a menos que a sua mesa de escritório”, explica o ex-tripulante.



“Os navios de cruzeiro limpam tudo além do exigido . Eles são obrigados a isso. Como garçom, eu limpava o restaurante e a cozinha diariamente até meus dedos se abrissem. Os mordomos limpavam os botões e trilhos do elevador”, revela o autor do livro Cruises a la Carte.



Mas se a limpeza dos cruzeiros é tão rigorosa, como as doenças ainda se alastram pelo navio? Segundo Bruns, a culpa é toda dos hóspedes. “Você, germofóbico gentil, traz muitas bactérias com você. Pegue sua escova de dentes, por exemplo. Você coloca na boca duas vezes por dia - ou pelo menos deveria. No entanto, sua boca contém bilhões de bactérias. Se você não fechar a escova de dentes molhada, estará potencialmente contaminando-a apenas com a descarga do vaso sanitário”, explica.



"Os verdadeiros culpados são nossos próprios maus hábitos . Lave as mãos depois de usar o banheiro e antes de comer. Você ficaria chocado com o quão poucas pessoas realmente fazem isso”, finaliza.



O lado bom da pandemia atual é que os hábitos de higiene devem mudar entre os turistas do mundo inteiro e, quem sabe, no futuro os navios de cruzeiro fiquem mais limpos?