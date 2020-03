Oito homens são presos em orgia durante ordem de isolamento contra o coronavírus na Espanha

Barcelona - Oito homens foram presos pela polícia, nesta sexta-feira, em Barcelona, após terem organizado uma orgia com drogas durante a ordem de isolamento na região por conta do novo coronavírus.

De acordo com os jornais internacionais, uma das pessoas convidadas para participar denunciou o encontro, que estava previsto para reunir de 20 a 30 pessoas. Quando a polícia chegou ao local, antes do evento começar, oito homens já estavam lá.



No local também foi encontrada grande quantidade de drogas e os oito foram presos por crime contra a saúde pública. Um deles teria febre e tosse quando foi detido, e foi obrigado a passar por exame para confirmar se estava com o Covid-19, mas o teste deu negativo.



A Espanha é o quarto país do mundo com maior número de casos, atrás de Itália, China e EUA.