Número de mortes no mundo por coronavírus supera 15 mil

Paris - A pandemia do novo coronavírus matou mais de 15 mil pessoas no mundo, de acordo com um balanço da AFP a partir de dados oficiais nesta segunda-feira. No total foram registradas 15.189 mortes, a maioria das mortes foram registradas no continente europeu, com 9.197.

Com 5.476 vítimas fatais, a Itália é o país mais afetado, à frente da China, com 3.270, foco inicial de contágio, e a Espanha com 2.182. Na Espanha foram registrados 2 mil mortes por coronavírus nesta segunda-feira, com 462 vítimas fatais nas últimas 24 horas.

No Brasil, já foram confirmados 1.620 casos e 25 óbitos, 22 só no estado de São Paulo.