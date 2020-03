Índia decreta isolamento social a 80 distritos

Índia - Para conter o avanço da contaminação pelo novo coronavírus, a Índia começou a seguir as medidas de outros países afetados pelo Covid-19 e decretou bloqueio a 80 distritos do país, incluindo a capital Nova Délhi que, de acordo com o anúncio de governantes indianos no último domingo, deve entrar em isolamento social até o dia 31 de março. A ideia das autoridades é manter o máximo possível de pessoas dentro de suas casas e diminuir o risco de propagação.

Na capital, além da ordem de distanciamento, outras regras também foram impostas pelo governo: o comércio na Índia foi fechado, os transportes públicos suspensos e os bancos continuam a operar, porém, apenas por vias digitas. Além disso, as fronteiras de Nova Délhi também terão alto controle de vigilância, com o objetivo de evitar um grande fluxo de pessoas.

A polícia, que opera com maior circulação e distribuição no país, foi autorizada a punir quem não obedecer aos novos princípios durante a pandemia do Covid-19. Segundo informações divulgadas pela universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, a Índia já registrou 425 casos de coronavírus e, apesar das regras de isolamento, a tendência é que o número aumente nos próximos dias.