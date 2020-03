Menina com Covid-19 internada não tem condições de saúde preexistentes

Uma menina de 12 anos diagnosticada com Covid-19 , doença causada pelo novo coronavírus , está internada na unidade de saúde infantil do Hospital Scottish Rite, em Atlanta, nos Estados Unidos, de acordo com informações da CNN. Ela testou positivo para o coronavírus na noite da última sexta-feira.

Galeria de Fotos Garota de 12 anos está hospitalizada no Hospital Socttish Rite, em Atlanta, nos Estados Unidos Atlanta Scottish Rite Hospital Estão suspensas a frequência a praias, lagoas, rios, saunas e similares, piscinas públicas ou de uso coletivo Web Santiago do Chile 22 03 2020- Na chegaado em aeroportos Chilenos tecnicos de saúde joga produtos desinfetar em bagagens de passageiros foto Ejército de Chile via Fotos Publicas Ejército de Chile via Fotos Publicas França registrou a primeira morte de médico por conta do coronavírus AFP Corpos de vítimas em igreja na província de Bérgamo, no Norte da Itália AFP 20/03/2020 - AGENCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO - Movimentação em noite desértica no centro do Rio de Janeiro, com muitos bares fechados, e baixa movimentação, onde os moradores de rua ressaltam a paisagem, na noite desta sexta-feira (20). Foto: Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia Entre os casos confirmados de coronavírus e suspeitos internados, 15 estão em leitos clínicos e 17 estão em leitos intensivos. Os demais encontram-se em isolamento domiciliar Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia 20/03/2020 - AGENCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO - Movimentação em noite desértica no centro do Rio de Janeiro, com muitos bares fechados, e baixa movimentação, onde os moradores de rua ressaltam a paisagem, na noite desta sexta-feira (20). Foto: Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia 20/03/2020 - AGENCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO - Movimentação em noite desértica no centro do Rio de Janeiro, com muitos bares fechados, e baixa movimentação, onde os moradores de rua ressaltam a paisagem, na noite desta sexta-feira (20). Foto: Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia 20/03/2020 - AGENCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO - Movimentação em noite desértica no centro do Rio de Janeiro, com muitos bares fechados, e baixa movimentação, onde os moradores de rua ressaltam a paisagem, na noite desta sexta-feira (20). Foto: Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia 20/03/2020 - AGENCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO - Movimentação em noite desértica no centro do Rio de Janeiro, com muitos bares fechados, e baixa movimentação, onde os moradores de rua ressaltam a paisagem, na noite desta sexta-feira (20). Foto: Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia Rio - 20/03/2020 - COVID 19 - CORONAVIRUS - Movimentacao de pessoas no Aeroporto Santos Dumont. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O DIA Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Rio - 20/03/2020 - COVID 19 - CORONAVIRUS - Movimentacao de pessoas no Aeroporto Santos Dumont. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O DIA Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Rio - 20/03/2020 - COVID 19 - CORONAVIRUS - Movimentacao de pessoas no Aeroporto Santos Dumont. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O DIA Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Um funcionário da segurança de aeroporto acompanha tela que mostra partidas internacionais no Aeroporto Internacional Pudong de Xangai Hector Retamal / AFP Rio de Janeiro - RJ - 18/03/2020 - Coronavirus na cidade do Rio - Movimentaçao no Terminal Rodoviario do Rio - na foto, Maria das Graças - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Segundo a reportagem da CNN, a menina, chamada Emma, não tinha condições preexistentes, e foi diagnosticada com pneumonia no dia 15 de março. Anthony, primo da garota, relatou que ela não viajou recentemente para fora do país e que não se sabe como ela contraiu o vírus. Emma está estável, mas precisou da ajuda de ventiladores pulmonares para respirar.

"Todo mundo fica dizendo 'isso não afeta as pessoas mais jovens'. Mas aqui tem uma menina de 12 anos lutando pela vida. As pessoas precisam praticar o distanciamento social. As pessoas precisam cuidar de seus filhos. As pessoas precisam levar isso a sério", afirmou Anthony.

A unidade de saúde infantil do hospital Atlanta-Scottish Rite confirmou que está tratando de um caso positivo de coronavírus dentro de suas dependências, mas sem divulgar maiores detalhes.

“O paciente permanece em isolamento, e nós temos usado constantemente as precauções apropriadas. Detalhes adicionais não serão revelados em razão das leis de privacidade de pacientes”, afirmou a porta-voz Jessica Pope.



Riscos

De acordo com os especialistas, idosos e pessoas com e pessoas com condições preexistentes são aqueles que correm maior risco de morte. Crianças estão espalhando o vírus e, até então, desenvolvendo quadros leves da doença.

Dos 45 mil casos do novo coronavírus confirmados na China até 11 de fevereiro, apenas uma pessoa menor de 20 anos morreu, de acordo com o Centro de Controle de Doenças da China. Entre crianças com menos de 10 anos, mortes não foram registradas. Dos 431 casos confirmados de Covid-19 EM crianças na China, um garoto de 14 anos morreu, de acordo com novo estudo que será publicado no jornal Pediatrics.