Cenário de guerra: Itália registra 601 mortes nas últimas 24 horas

A Itália registrou 601 novas mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, durante as últimas 24 horas, conforme o divulgado pelo governo nesta segunda-feira (23). Esse é o segundo dia seguido em que foi registrada uma pequena redução no número de óbitos.

O país comunicou 793 mortes durante o sábado e outras 651 no domingo. No momento, o total de mortes confirmadas é de 6.077 pessoas, com 63.927 casos de Covid-19 confirmados, 4.789 deles diagnosticados nesta segunda.

Na Lombardia, região mais afetada pelo coronavírus na Itália, o número de mortes caiu de 546, no sábado, para 320 no levantamento de hoje. No domingo, 361 mortes foram confirmadas. Até o dia 10 de março, quando entrou em vigor o decreto que colocou o país em quarentena, os contágios cresciam a uma taxa média de 25,10% ao dia.